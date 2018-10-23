На Клочковской в ДТП разбились два Lanos’a (ФОТО)

Столкновение произошло около девяти часов вечера 22 октября на ул. Клочковской, 119А.
Участниками ДТП стали два автомобиля марки Daewoo Lanos, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель одного автомобиля не придерживался безопасной дистанции, в результате чего допустил столкновение со вторым Lanos’ом.
В результате аварии пострадаших нет.
На водителя – инициатора ДТП патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.
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