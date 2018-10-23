23.10.2018 15:12

Вандалы осквернили мемориальный комплекс в пригороде Харькова (ФОТО)

Преступление произошло в понедельник вечером.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 октября в 19-43 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение от заместителя председателя Циркуновской сельского совета о том, что неизвестные лица разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны.



По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному происшествию.



Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.