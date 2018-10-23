23.10.2018 15:49

Миссия пьяного угонщика: украсть машину и попасть на ней в ДТП (ФОТО)

Угонщик под хмельком решил покататься и попал в руки полиции.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 октября в дежурную часть Харьковского отдела полиции с заявлением об угоне ВАЗ-21013 обратился 32-летний житель поселка Васищево.

В ходе посиков злоумышленника копы вышли на след подозреваемого.

Им оказался местный житель, ранее привлекавшися к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Задержанный рассказал, что на момент совершения правонарушения находился под действием алкогольных напитков.

Воспользовавшись отсутствием хозяина, он проник на территорию двора, с помощью проводов зажигания завел двигатель автомобиля и решил покататься.

Не справившись с управлением, злоумышленник совершил ДТП на территории города Харькова и был остановлен групой реагирования патрульной полиции.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 8 лет тюремного заключения. Следственные действия продолжаются.