Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в центре Харькова: на карнизе горящей квартиры стоит мужчина (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)
23.10.2018  15:23   

Пожар в центре Харькова: на карнизе горящей квартиры стоит мужчина (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

Прямо сейчас на площади Конституции, 2/2 горит квартира на третьем этаже.


// Городской Дозор

Как сообщает наш корреспондент, пожарные уже прибыли на место.

Пожар начался в частной квартире.

На карнизе квартиры, в которой происходит пожар, стоит мужчина лет 50-ти с обожженым лицом.

Спасатели выдвинули ему автолестницу, но мужчина не спешит принимать их помощь.

«Мужчина курит  и пытается спрыгнуть», – сообщает наш корреспондент.

На месте происшестья 5-6 пожарных машин, скорая, полиция.

Спасатели потушили возгорание и теперь пытаются уговорить мужчину спуститься вниз. Тот отказывается наотрез, угрожая спрыгнуть.

Полиция перекрыла движение на площади.

К слову, фото мужчины на карнизе четыре часа назад размещали в соцсетях.

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Тэги:  пожар, харьков
 
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