Пожар в центре Харькова: на карнизе горящей квартиры стоит мужчина (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

Прямо сейчас на площади Конституции, 2/2 горит квартира на третьем этаже.
Как сообщает наш корреспондент, пожарные уже прибыли на место.
Пожар начался в частной квартире.
На карнизе квартиры, в которой происходит пожар, стоит мужчина лет 50-ти с обожженым лицом.
Спасатели выдвинули ему автолестницу, но мужчина не спешит принимать их помощь.
«Мужчина курит и пытается спрыгнуть», – сообщает наш корреспондент.
На месте происшестья 5-6 пожарных машин, скорая, полиция.
Спасатели потушили возгорание и теперь пытаются уговорить мужчину спуститься вниз. Тот отказывается наотрез, угрожая спрыгнуть.
Полиция перекрыла движение на площади.
К слову, фото мужчины на карнизе четыре часа назад размещали в соцсетях.
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