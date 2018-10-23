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23.10.2018  15:22   

На рынках и вокзалах Харькова работали нелегальные обменники (ФОТО)

Национальный банк за 9 месяцев 2018 совершил почти 800 проверок пунктов по обмену валюты. В результате проверок на Харьковщине ликвидированы 6 нелегальных обенников.


Фото ://bank.gov.ua


Национальный банк Украины за 9 месяцев 2018 провел 787 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

Впервые за 25 лет НБУ решил позакрывать нелегальные обменники в регионах Украины.

Основные недостатки, выявленные в ходе проверок структурных подразделений НФУ – это:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; 
  • выявления в ходе проверки значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам; 
  • непредоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка; 
  • препятствования проведению проверки.

«Начатая нами осенью 2016 принципиально новая комплексная модель проведения проверок пунктов обмена валюты оказалась эффективной: они стали больше уделять внимания вопросам защиты помещений и выполнению требований регулятора. В то же время Национальный банк прислушивается к потребностям этого рынка: мы проводим постоянные встречи с руководителями НФУ и совершенствуем нормативно правовые акты по вопросам осуществления валютно-обменных операций. Все это способствует развитию легального рынка обмена валюты и росту прозрачности валютообменных операций», - указал еа рфициальной странице регулятора директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Так, по данным НБУ, среднемесячные объемы валютно-обменных операций по одному обменному пункту выросли с 40-50 долларов США (в 2016 году) до 6000 долларов США - в 2018-м.

Также благодаря комплексной модели проверок в Украине уменьшается количество нелегальных пунктов обмена валюты, ведь работать официально их владельцам становится выгоднее.

Заодно за 9 месяцев 2018 уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 6 пунктов обмена валют, которые работали нелегально в г. Харькове и несколько в  Харьковской области.

Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Данные о выявленных нелегальных обменные пункты с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты" .

Подробную информацию о выданных Национальным банком генеральные лицензии небанковским финансовым учреждениям можно найти на официальном сайте НБУ в поисковой системе " Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков) ".

Напомним, что в соответствии с постановлением Правления НБУ от 01.07.2016 № 962 действует Реестр помещений , которые осуществляют лицензированную деятельность по обмену валют или предоставления других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.

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Источник:   НБУ
 Тэги:  валюта, обмен, харьков, фото, нбу
 
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