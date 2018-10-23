23.10.2018 16:16

Грабителя в противогазе вычислили по... обуви

Теперь преступник, успевший также стащить картофель, консервацию и задвижки, отдохнет за решеткой более четырех лет.



24tv.ua

Как сообщает Прокуратура, приговором Изюмского горрайонного суда 27-летнего мужчину признано виновным по ч. 2, 3 ст. 185, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 263 УК Украины (кража по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в помещение, разбой и незаконное ношение холодного оружия).

Как сообщила начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленнику присудили 4,5 года лишения свободы.



Напомним, в конце февраля 2014 года у поселка Савинцы Балаклейского района ранее неоднократно судимый местный житель совершил разбойное нападение на продавщицу продуктового магазина.

Чтобы его не узнали, мужчина надел противогаз, накинув на голову еще и капюшон от куртки.

Нападающий зашел в магазин и, угрожая продавцу ножом, забрал с прилавка средства, после чего скрылся.

Однако «конспирация» не помогла злоумышленнику, поскольку свидетели опознали его по обуви.



Как выяснилось в ходе следствия, мужчина причастен также к ряду других краж.

Так, в январе того же года он вместе с товарищем «обнес» кафе, похитив оттуда музыкальную аппаратуру, спиртное и некоторые продукты.



Кроме того, вместе с другим знакомым, осужденный обокрал сарай односельчанина. Оттуда мужчины прихватили более полутора центнеров картофеля и банки с консервацией.



Еще одну кражу мужчина совершил на полях фильтрации агропромышленного комплекса, похитив чугунные задвижки.



При этом все преступления рецидивист совершил на испытательном сроке, сразу после условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы.