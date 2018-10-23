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23.10.2018  16:16   

Грабителя в противогазе вычислили по... обуви

Теперь преступник, успевший также стащить картофель, консервацию и задвижки, отдохнет за решеткой более четырех лет.


24tv.ua

Как сообщает Прокуратура,  приговором Изюмского горрайонного суда 27-летнего мужчину признано виновным по ч. 2, 3 ст.  185, ч. 1 ст.  187, ч. 2 ст.  263 УК Украины (кража по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в помещение, разбой и незаконное ношение холодного оружия).

Как сообщила начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленнику присудили 4,5 года лишения свободы.
 
Напомним, в конце февраля 2014 года у поселка Савинцы Балаклейского района ранее неоднократно судимый местный житель совершил разбойное нападение на продавщицу продуктового магазина. 

Чтобы его не узнали, мужчина надел противогаз, накинув на голову еще и капюшон от куртки. 

Нападающий зашел в магазин и, угрожая продавцу ножом, забрал с прилавка средства, после чего скрылся. 

Однако «конспирация» не помогла злоумышленнику, поскольку свидетели опознали его по обуви.
 
Как выяснилось в ходе следствия, мужчина причастен также к ряду других краж. 

Так, в январе того же года он вместе с товарищем «обнес» кафе, похитив оттуда музыкальную аппаратуру, спиртное и некоторые продукты.
 
Кроме того, вместе с другим знакомым, осужденный обокрал сарай односельчанина.  Оттуда мужчины прихватили более полутора центнеров картофеля и банки с консервацией.
 
Еще одну кражу мужчина совершил на полях фильтрации агропромышленного комплекса, похитив чугунные задвижки.
 
При этом все преступления рецидивист совершил на испытательном сроке, сразу после условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  грабитель в противогазе, суд, харьков
 
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