23.10.2018 17:19

Интернет-аферисты обманули людей почти на полмиллиона гривен

Супруги-мошенники обокрали более 100 человек.



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Как сообщает Прокуратура, в Московский районный суд напрален обвинительный акт по делу интернет-мошенников, под предлогом торговли детскими кроватями, обманувших более 100 покупателей.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, подозреваемые - супруги 31 и 30 лет. Им инкриминируется мошенничество, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 УК Украины).



Напомним, что по данным следствия, подозреваемые создали в сети Instagram страницу, на которой разместили объявления по изготовлению и продаже мебели из дерева, в частности, детских кроватей. Низкая стоимость товара привлекала покупателей. "На крючок" злоумышленников, как правило, попадали мамы, которые хотели приобрести своим детям новую мебель.



Схема была довольно простой. Клиентам обещали изготовить индивидуальное кровать за 60 дней. На приобретение расходных материалов просили предоплату в размере 50% от стоимости. Доверчивые покупатели перечисляли средства на банковскую карточку, но обещанного товара так и не получали. Сначала "производители" переносили сроки, а потом и вообще переставали отвечать на телефонные звонки и электронные письма.



В общем мошенникам удалось ввести в заблуждение 109 человек из разных регионов Украины. Пострадавшим нанесен ущерб на общую сумму около 400 тыс. грн.



Если вина подозреваемых в суде будет доказана, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.