23.10.2018 17:49

Пьяный спор на Конева стал кровавой разборкой

Полицейские Харькова оперативно раскрыли покушение на умышленное убийство.



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Полицейские Харькова оперативно раскрыли покушение на умышленное убийство 23.10.2018 16:17

По подозрению в совершении преступления полицейские Новобаварского района задержали 48-летнего мужчину. Информация о доставлении в больницу пациента с ножевыми ранениями поступила в дежурную часть отдела полиции. Пострадавшим оказался 41-летний житель города. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался ранее судимый за кражи уроженец Харьковской области. Досудебным расследованием установлено, что накануне у дома на улице Маршала Конева после употребления спиртных напитков между пострадавшим и задержанным произошел конфликт. Во время спора злоумышленник нанес знакомому несколько ножевых ранений в грудную клетку, руку и предплечье, после чего скрылся с места преступления. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Следственные действия продолжаются. Отдел коммуникации полиции Харьковской области © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/Inshi-podiji/policzejski-xarkova-operativno-rozkrili-zamax-na-umisne-vbivstvo/

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о доставлении в больницу пациента с ножевыми ранениями поступила в дежурную часть отдела полиции. Пострадавшим оказался 41-летний житель города.



В ходе поисков полицейские установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался ранее судимый за кражи уроженец Харьковской области.



Досудебным расследованием установлено, что накануне у дома на улице Маршала Конева после употребления спиртных напитков между пострадавшим и задержанным произошел конфликт.

Во время спора злоумышленник нанес знакомому несколько ножевых ранений в грудную клетку, руку и предплечье, после чего скрылся с места преступления.



В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Следственные действия продолжаются.