Пьяный спор на Конева стал кровавой разборкой

Полицейские Харькова оперативно раскрыли покушение на умышленное убийство.
По подозрению в совершении преступления полицейские Новобаварского района задержали 48-летнего мужчину.
Информация о доставлении в больницу пациента с ножевыми ранениями поступила в дежурную часть отдела полиции. Пострадавшим оказался 41-летний житель города.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался ранее судимый за кражи уроженец Харьковской области.
Досудебным расследованием установлено, что накануне у дома на улице Маршала Конева после употребления спиртных напитков между пострадавшим и задержанным произошел конфликт. Во время спора злоумышленник нанес знакомому несколько ножевых ранений в грудную клетку, руку и предплечье, после чего скрылся с места преступления.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Следственные действия продолжаются.
Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о доставлении в больницу пациента с ножевыми ранениями поступила в дежурную часть отдела полиции. Пострадавшим оказался 41-летний житель города.
В ходе поисков полицейские установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался ранее судимый за кражи уроженец Харьковской области.
Досудебным расследованием установлено, что накануне у дома на улице Маршала Конева после употребления спиртных напитков между пострадавшим и задержанным произошел конфликт.
Во время спора злоумышленник нанес знакомому несколько ножевых ранений в грудную клетку, руку и предплечье, после чего скрылся с места преступления.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Следственные действия продолжаются.
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