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24.10.2018  08:55   

Россиянин вез на пассажирском сидении мертвую жену, чтобы похоронить ее в Украине

Граждане России и Украины пытались переместить труп своей родственницы через границу, выдав ее за пассажирку.


// Госпогранслужба

Вечером 22 октября на Гоптовку прибыл автомобиль Ford российской регистрации под управлением гражданина РФ. В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя.

При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности, как живой человек.

После обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ.

По словам правонарушителей, они пытались переместить на территорию Украины труп своей родственницы под видом пассажирки с целью захоронения в Запорожской области.

Сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполиции о совершении правонарушения, предусмотренного ст.115 УК "Умышленное убийство".

Российские правоохранители, которые несут службу в смежном Гоптовке пункте пропуска Нехотеевка, в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
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