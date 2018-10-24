Утром на Салтовке задавили двух пешеходов: один мужчина умер на месте (ВИДЕО)

Наезд произошел около семи часов утра 24 октября на ул. Гвардейцев Широнинцев, 45.
Водитель автомобиля Fiat Doblo совершил наезд на двух мужчин-пешеходов, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции
По предварительными данным, один из пострадавших пешеходов скончался на месте, другого бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следственно-оперативная группа.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
влажн.:
давл.:
ветер: