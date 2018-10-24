Главная Новости Криминал и происшествия Утром на Салтовке задавили двух пешеходов: один мужчина умер на месте (ВИДЕО)
24.10.2018  09:13   

Утром на Салтовке задавили двух пешеходов: один мужчина умер на месте (ВИДЕО)

Наезд произошел около семи часов утра 24 октября на ул. Гвардейцев Широнинцев, 45.


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Водитель автомобиля Fiat Doblo совершил наезд на двух мужчин-пешеходов, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции

По предварительными данным, один из пострадавших пешеходов скончался на месте, другого бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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