24.10.2018 09:13

Утром на Салтовке задавили двух пешеходов: один мужчина умер на месте (ВИДЕО)

Наезд произошел около семи часов утра 24 октября на ул. Гвардейцев Широнинцев, 45.



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Водитель автомобиля Fiat Doblo совершил наезд на двух мужчин-пешеходов, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции



По предварительными данным, один из пострадавших пешеходов скончался на месте, другого бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.



Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следственно-оперативная группа.