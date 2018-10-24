В центре Харькова автоворы обнесли салон иномарки

Ущерб, причиненный владельцу, превысил 8 тысяч гривен.
Мужчин 34-х и 42-х лет полицейские задержали на улице Пушкинской.
Злоумышленники с помощью сканера проникли в автомобиль и похитили личные вещи владельца на сумму 8400 гривен.
Вещественные доказательства изъяты.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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