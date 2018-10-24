Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова автоворы обнесли салон иномарки
24.10.2018  09:37   

В центре Харькова автоворы обнесли салон иномарки

Ущерб, причиненный владельцу, превысил 8 тысяч гривен.


// Нацполиция

Мужчин 34-х и 42-х лет полицейские задержали на улице Пушкинской.

Злоумышленники с помощью сканера проникли в автомобиль и похитили личные вещи владельца на сумму 8400 гривен.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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