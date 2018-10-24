24.10.2018 10:05

Мужчина подорвался на снаряде в собственном огороде

38-летний житель Мерефы погиб на месте.



// Нацполиция

Трагедия произошла вечером 23 октября.



Как выяснило следствие, в на территории частного домовладения произошел взрыв осколочного снаряда, в результате которого погиб хозяин. Осколки повредили забор и окна дома.



По словам соседей полицейские выяснили, что видели иногда погибшего с металлоискателем.

С места происшествия изъяты фрагменты из металла, которые направлены на исследование.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



