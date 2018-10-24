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24.10.2018  10:05   

Мужчина подорвался на снаряде в собственном огороде

38-летний житель Мерефы погиб на месте.


// Нацполиция

Трагедия произошла вечером 23 октября.

Как выяснило следствие, в на территории частного домовладения произошел взрыв осколочного снаряда, в результате которого погиб хозяин. Осколки повредили забор и окна дома.

По словам соседей полицейские выяснили, что видели иногда погибшего с металлоискателем.

С места происшествия изъяты фрагменты из металла, которые направлены на исследование.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  снаряд, полиция, харьков
 
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