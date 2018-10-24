Мужчина подорвался на снаряде в собственном огороде

38-летний житель Мерефы погиб на месте.
Трагедия произошла вечером 23 октября.
Как выяснило следствие, в на территории частного домовладения произошел взрыв осколочного снаряда, в результате которого погиб хозяин. Осколки повредили забор и окна дома.
По словам соседей полицейские выяснили, что видели иногда погибшего с металлоискателем.
С места происшествия изъяты фрагменты из металла, которые направлены на исследование.
Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
влажн.:
давл.:
ветер: