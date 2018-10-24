24.10.2018 10:32

На ХТЗ сгорел гараж с автомобилем

Вероятная причина – несоблюдение правил техники безопасности при сварке.



// ГСЧС

Около четырех часов дня 23 октября сообщили о пожаре, возникшем в одном из гаражей по на улице Мира, 20.

К месту происшествия выехали 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасатели установили, что горит не только гараж, но и автомобиль ВАЗ-2104 внутри него. Площадь пожара составила около 25 кв. м.



Для тушения огня был применен пенный и водяной пожарные стволы. В 16:16 пожар локализован, в 17:17 полностью ликвидирован.



Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пламени на другие гаражи, построенные вплотную. Пострадавших нет.



Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.