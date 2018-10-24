На ХТЗ сгорел гараж с автомобилем

Вероятная причина – несоблюдение правил техники безопасности при сварке.
Около четырех часов дня 23 октября сообщили о пожаре, возникшем в одном из гаражей по на улице Мира, 20.
К месту происшествия выехали 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасатели установили, что горит не только гараж, но и автомобиль ВАЗ-2104 внутри него. Площадь пожара составила около 25 кв. м.
Для тушения огня был применен пенный и водяной пожарные стволы. В 16:16 пожар локализован, в 17:17 полностью ликвидирован.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пламени на другие гаражи, построенные вплотную. Пострадавших нет.
Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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