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24.10.2018  10:32   

На ХТЗ сгорел гараж с автомобилем

Вероятная причина – несоблюдение правил техники безопасности при сварке.


// ГСЧС

Около четырех часов дня 23 октября сообщили о пожаре, возникшем в одном из гаражей по на улице Мира, 20.

К месту происшествия выехали 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасатели установили, что горит не только гараж, но и автомобиль ВАЗ-2104 внутри него. Площадь пожара составила около 25 кв. м.

Для тушения огня был применен пенный и водяной пожарные стволы. В 16:16 пожар локализован, в 17:17 полностью ликвидирован.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пламени на другие гаражи, построенные вплотную. Пострадавших нет.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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