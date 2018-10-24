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24.10.2018  11:00   

ЧП на Гоптовке: мужчина грозит себя подорвать (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

На полицейском блокпосту в направлении автомобильного пункта пропуска «Гоптовка» человек в автомобиле угрожает себя подорвать.


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Как сообщил телеканал UA Харьков, об этом проинфомировал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

«Да, это наш блокпост.  К нему подъехали (автомобиль), водитель вышел, сказал, что ему грозит человек подорваться на почве религии.  Сейчас мы установим, кто это.  И меры принимаем », - сказал Бех.

Полиция выясняет обстоятельства ситуации.  «Я сам сейчас туда еду, буду выяснять», - добавил Бех.

Как сообщает МГ “Объектив”, дорога перекрыта.

Образовалась пробка. Полицейские ждут “переговорщиков”.

Ситуация возникла в 9.26.

Тэги:  угроза самоподрыва, гоптовка, харьков
 
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