ЧП на Гоптовке: мужчина грозит себя подорвать (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

На полицейском блокпосту в направлении автомобильного пункта пропуска «Гоптовка» человек в автомобиле угрожает себя подорвать.
Как сообщил телеканал UA Харьков, об этом проинфомировал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.
«Да, это наш блокпост. К нему подъехали (автомобиль), водитель вышел, сказал, что ему грозит человек подорваться на почве религии. Сейчас мы установим, кто это. И меры принимаем », - сказал Бех.
Полиция выясняет обстоятельства ситуации. «Я сам сейчас туда еду, буду выяснять», - добавил Бех.
Как сообщает МГ “Объектив”, дорога перекрыта.
Образовалась пробка. Полицейские ждут “переговорщиков”.
Ситуация возникла в 9.26.
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