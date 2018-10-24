Неизвестного мужчину сбили насмерть в районе авторынка Лоск

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 24 октября Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 24 октября Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.