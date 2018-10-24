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24.10.2018  10:58   

Неизвестного мужчину сбили насмерть в районе авторынка Лоск

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 24 октября.


// Нацполиция

В Холодногорском районе на окружной дороге возле авторынка «Лоск» автомобиль МАН под управлением 41-летнего водителя сбил неустановленного пешехода в возрасте около 40 лет.

От полученных травм мужчина скончался на месте.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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