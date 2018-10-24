Неизвестного мужчину сбили насмерть в районе авторынка Лоск

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 24 октября.
В Холодногорском районе на окружной дороге возле авторынка «Лоск» автомобиль МАН под управлением 41-летнего водителя сбил неустановленного пешехода в возрасте около 40 лет.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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