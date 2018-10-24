24.10.2018 12:41

ЧП на Гоптовке: новые подробности от полиции

На Харьковщине мужчина угрожал взорвать себя в автомобиле такси.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, по распоряжению руководства областного главка в действие был введен специальный план «Гром». В результате быстрых и четких действий правоохранительных структур области ситуацию удалось урегулировать без трагических последствий.



Происшествие случилось 24 октября возле таможенного поста «Гоптовка». К работникам полиции, которые несли службу на стационарном посту, обратился таксист. Он сообщил, что в его машине находится неадекватный пассажир, который угрожает себя подорвать. На место происшествия срочно выехало руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции, эксперты-взрывотехники, кинологи, представители СБУ, спасатели и медики.



Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, после переговоров правоохранителям удалось открыть машину и задержать мужчину. Установлено, что он 1985 года рождения, имеет два паспорта гражданина Украины. Никаких взрывчатых веществ или устройств при нем обнаружено не было. В пакете, где, якобы, находилась взрывчатка, полицейские обнаружили литературу на религиозную тематику. Сейчас работники полиции проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция обратится в суд с ходатайством о назначении психитрической экспертизы в отношении человека, который угрожал взрывом в автомобиле на блокпосту рядом с международным пунктом пропуска «Гоптовка».



Олег Бех описал обстоятельства произошедшего сегодня утром недалеко от государственной границы.



«Таксист подобрал человека на Алексеевке, который попросил за 500 грн подвезти его на Украину-российскую границу. Когда подъехали к посту «Гоптовка», он сказал: «У меня взрывное устройство, отдайте свой телефон, чтобы вы никому не позвонили. Если вы верующий, можем подорваться вместе ... », - сказал Бех.



Водитель покинул авто и обратился за помощью к пограничникам. Те вызвали полицию и СБУ.



«Прибыв на место, заместитель начальника областного СБУ принял решение вместе с начальником полиции подойти к автомобилю, поговорить с указанным лицом. Заместитель начальника СБУ сел в автомобиль, поговорил с ним, решил предложить зайти на пост «Гоптовка» к пограничникам и там более подробно с ним «обсудить религиозные темы». Там его уже задержали, установили, что под курткой взрывчатых предметов у него не было», - уточнил Бех.



Задержанному - 33 года, он гражданин Украины, житель Харькова. При себе имел пакет с книгами на религиозные темы. Полицейские предполагают, что у человека - проблемы с психикой.



«Вроде ни в алкогольном, ни в наркотическом опьянении не состоял. По его словам, ранее не судим, на учете у психиатра, нарколога не состоял. Явные нарушения психического состояния у него есть ... В ближайшее время, сегодня, будем обращаться с ходатайством в суд, чтобы назначить психиатрическую экспертизу. Четко должны правоохранительные органы понимать, опасен ли он для общества», - сказал начальник облуправления милиции.



Полиция вместе с прокуратурой определяются с квалификацией происшествия.