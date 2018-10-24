В полиции рассказали, что произошло с трупом женщины на Гоптовке

Нарушителей завернули на территорию сопредельного государства.
В связи с нарушением правил прохождения таможенно-пограничного контроля указанные граждане на территорию Украины пропущенные не были и вернулиь в Российскую Федерацию, сооьщили в пресс-службе Нацполиции.
Так как факт смерти гражданки был зарегистрирован на территории России, объективных данных, которые бы указывали на наличие в действиях признаков состава преступления, совершенного на территории Украины, не установлено, отметили правоохранители.
Напомним, вечером 22 октября на Гоптовку на выезд в Украину прибыл автомобиль Ford, в котором на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности, как живой человек.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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