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24.10.2018  14:32   

В полиции рассказали, что произошло с трупом женщины на Гоптовке

Нарушителей завернули на территорию сопредельного государства.


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В связи с нарушением правил прохождения таможенно-пограничного контроля указанные граждане на территорию Украины пропущенные не были и вернулиь в Российскую Федерацию, сооьщили в пресс-службе Нацполиции.

Так как факт смерти гражданки был зарегистрирован на территории России, объективных данных, которые бы указывали на наличие в действиях признаков состава преступления, совершенного на территории Украины, не установлено, отметили правоохранители.

Напомним, вечером 22 октября на Гоптовку на выезд в Украину прибыл автомобиль Ford, в котором на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности, как живой человек.

Тэги:  гоптовка, полиция, пограничники, харьков
 
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