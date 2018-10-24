Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом автомобиль вспыхнул во время движения (ФОТО)
24.10.2018  15:29   

Под Харьковом автомобиль вспыхнул во время движения (ФОТО)

Причина возникновения пожара выясняется.


// ГСЧС

Около половины десятого утра 23 октября на автодороге «Боровая и Нижне-Соленое» в Боровском районе во время движения в автомобиле «Geely Emgrand» занялся моторный отсек.

Водитель успел покинуть автомобиль и вызвал спасателей.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек и салон на площади около 6 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 9:45 и ликвидировали его в 9:55.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.10 Криминал и происшествия На ХТЗ сгорел гараж с автомобилем 23.10 Власть Харьковских «погорельцев» сдадут в аренду 23.10 Криминал и происшествия В центре Харькова был пожар, на карнизе квартиры стоит мужчина (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)  
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился с дипломатами из Великобритании
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 