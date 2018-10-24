24.10.2018 15:29

Под Харьковом автомобиль вспыхнул во время движения (ФОТО)

Причина возникновения пожара выясняется.



// ГСЧС

Около половины десятого утра 23 октября на автодороге «Боровая и Нижне-Соленое» в Боровском районе во время движения в автомобиле «Geely Emgrand» занялся моторный отсек.



Водитель успел покинуть автомобиль и вызвал спасателей.



На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек и салон на площади около 6 кв.м.



Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 9:45 и ликвидировали его в 9:55.



