Под Харьковом автомобиль вспыхнул во время движения (ФОТО)

Причина возникновения пожара выясняется.
Около половины десятого утра 23 октября на автодороге «Боровая и Нижне-Соленое» в Боровском районе во время движения в автомобиле «Geely Emgrand» занялся моторный отсек.
Водитель успел покинуть автомобиль и вызвал спасателей.
На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек и салон на площади около 6 кв.м.
Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 9:45 и ликвидировали его в 9:55.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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