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24.10.2018  15:57   

Возле 15-й больницы – ДТП с переворотом

Столкновение произошло после семи часов утра в районе дома 46 по улице Академика Павлова.


// Патрульная полиция

Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с мини-погрузчиком Аvant.

В результате ДТП из граждан никто не пострадал.

На водителя автомобиля Chevrolet Aveo патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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