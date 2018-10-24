24.10.2018 15:57

Возле 15-й больницы – ДТП с переворотом

Столкновение произошло после семи часов утра в районе дома 46 по улице Академика Павлова.



// Патрульная полиция

Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с мини-погрузчиком Аvant.

В результате ДТП из граждан никто не пострадал.



На водителя автомобиля Chevrolet Aveo патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.