Возле 15-й больницы – ДТП с переворотом

Столкновение произошло после семи часов утра в районе дома 46 по улице Академика Павлова.
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с мини-погрузчиком Аvant.
В результате ДТП из граждан никто не пострадал.
На водителя автомобиля Chevrolet Aveo патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
влажн.:
давл.:
ветер: