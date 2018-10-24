Главная Новости Криминал и происшествия После подрыва жителя Харьковщины на своем огороде взрывотехники обнародовали страшную статистику
24.10.2018  15:40   

После подрыва жителя Харьковщины на своем огороде взрывотехники обнародовали страшную статистику

С начала года пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС изъяли и обезвредили около 3770 взрывоопасных предметов.


Фото kharkiv.dsns.gov.ua

Пиротехнические подразделения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории области, выявлении, изъятии и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Достаточно часто устаревшие боеприпасы находят и граждане во время проведения земляных работ на приусадебных участках и полях, прогулок в лесах и парках, отдыха на реках и прудах, а также в зданиях и подвалах, на территории бывших полигонов.

С начала года пиротехнические подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 667 выездов, в ходе которых изъяли и обезвредили 3774 взрывоопасных предметов, из которых 63 авиационных бомбы и , 1988 артснарядов, 1161 минометных мин , 316 гранат, 112 патронов и 134 единицы  других взрывоопасных предметов.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  взрыв, харьков, пиротехник, бомба, мина, обезвреживание
 
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