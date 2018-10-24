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24.10.2018  16:49   

Мошенник дважды продал квартиру, получив почти миллион и обманув подельника

Злоумышленник предстанет перед судом.


bagnet.org

Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 32-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, подозреваемый - житель Лозовой.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).
 
По данным следствия, в начале этого года мужчина вместе с товарищем подыскали в Харькове 4-комнатную квартиру, в которой долгое время никто не проживал, так как владелец недвижимости жил за пределами области и в помещение почти не приезжал.
 
Подозреваемый решил «заработать» на квартире. 

К делу он привлек также двух своих земляков.  На одного из них за денежное вознаграждение человек оформил поддельные документы на жилье.  Другому - вообще не сообщил о преступных намерениях.  Зато рассказал, что якобы собирается приобрести недвижимость, но из-за  не может оформить договор на свое имя. Поэтому, так же за деньги, попросил друга выступить в роли фиктивного покупателя. Договор купли-продажи между подставными лицами был официально оформлен.
 
 Аферисты представились соседям новыми владельцами жилья, показав документы, и взяли ключи от тамбура.  Непосредственно в квартиру проникли, срезав двери с петель.
 
Вскоре жилье перепродали еще раз - на этот раз добросовестным покупателям.  За квартиру удалось «выручить» почти 900 тыс. грн.
 
 Сейчас по требованию прокуратуры на недвижимое имущество подозреваемого наложен арест.  Если вина мужчины в суде будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
 
 Кроме того, на данный момент в суде слушается производство в отношении еще одного участника преступной схемы по ч. 4 ст.  358 (использование заведомо поддельного документа).

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  мошенник, аферист продал квартиру, харьков
 
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