24.10.2018 17:48

Подросток отправился в лес за... мотоциклом (ФОТО)

Угнанная Pannonia привела парня за решетку.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 октября от 39-летнего жителя поселка Андреевка в полицию поступило сообщение об угоне мотоцикла «Pannonia». Пострадавший рассказал, что приехал на нем в лес, а когда через несколько часов вернулся на место, обнаружил пропажу транспортного средства.



Во время поисков полиция устанвила, что злоумышленник - 16-летний односельчанин потерпевшего.



Подросток рассказал, что случайно наткнулся на мотоцикл, который стоял посреди леса и решил на нем покататься. После спрятал транспортное средство в гараже, где его и нашли работники полиции.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.