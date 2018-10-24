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24.10.2018  17:48   

Подросток отправился в лес за... мотоциклом (ФОТО)

Угнанная Pannonia привела парня за решетку.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 октября от 39-летнего жителя поселка Андреевка в полицию поступило сообщение об угоне мотоцикла «Pannonia». Пострадавший рассказал, что приехал на нем в лес, а когда через несколько часов вернулся на место, обнаружил пропажу транспортного средства.

Во время поисков полиция устанвила, что злоумышленник - 16-летний односельчанин потерпевшего.

Подросток рассказал, что случайно наткнулся на мотоцикл, который стоял посреди леса и решил на нем покататься. После спрятал транспортное средство в гараже, где его и нашли работники полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  угнал мотоцикл, подросток, харьков
 
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