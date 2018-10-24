Главная Новости Криминал и происшествия Водителю, сбившему трех человек на остановке, утвердили обвинение
24.10.2018  17:05   

Водителю, сбившему трех человек на остановке, утвердили обвинение

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего водителя, который вызвал смертельное ДТП, въехав в остановку общественного транспорта в пгт Васищево.


// Нацполиция

Мужчине инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть одного человека и привело к травмированию еще двух лиц (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
 
Напомним, 14 сентября в пгт. Васищево нетрезвый водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. В результате аварии погибла 42-летняя женщина, стоящая возле остановки. Еще два человека (женщины 49 и 53 лет) получили многочисленных травм.
 
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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