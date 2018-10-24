Пиротехники Харькова столкнулись с очередным «эхом войны»

Чугуевский район: ликвидировано 3 боеприпаса времен Второй мировой войны
23 октября на пункт связи 50-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Харьковской области поступило сообщение о нахождении подозрительных предметов в трех местах: на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», в 500 метрах от реки С. Донец вблизи села Клугино, а также в лесополосе неподалеку пгт Малиновка. На место вызова для проведения идентификации находки прибыли специалисты районного отдела ГСЧС, которые узнали в находках артирелийськи снаряды в количестве 3 единиц диаметром 125 мм.
Во всех случаях найденные боеприпасы относились к периоду Второй мировой войны. Их было взято под охрану сотрудниками полиции. В этот же день пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области изъяла найденные боеприпасы и уничтожила их на специально отведенном подрывной площадке. Пострадавших нет
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