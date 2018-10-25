Главная Новости Криминал и происшествия На Студенческой сбили пешехода и увезли в неизвестном направлении, – соцсети (ВИДЕО)
25.10.2018  08:17   

На Студенческой сбили пешехода и увезли в неизвестном направлении, – соцсети (ВИДЕО)

Авария произошла вечером 24 октября на пешеходном переходе по улице Академика Павлова.


// Facebook

Якобы пешеход переходил дорогу, и его сбил автомобиль. После из машины вышли трое мужчин, посадили пострадавшего в салон и уехали.

«Видео самого удара нет, но мы можем видеть как водитель и пассажиры подняли предположительно мужчину с дороги и посадили в салон автомобиля, дальше они увезли его в неизвестном направлении», пишут очевидцы.

Тэги:  дтп, харьков
 
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