На Студенческой сбили пешехода и увезли в неизвестном направлении, – соцсети (ВИДЕО)

Авария произошла вечером 24 октября на пешеходном переходе по улице Академика Павлова.
Якобы пешеход переходил дорогу, и его сбил автомобиль. После из машины вышли трое мужчин, посадили пострадавшего в салон и уехали.
«Видео самого удара нет, но мы можем видеть как водитель и пассажиры подняли предположительно мужчину с дороги и посадили в салон автомобиля, дальше они увезли его в неизвестном направлении», пишут очевидцы.
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