На Стекляшке столкнулись иномарки (ФОТО)

Авария произошла около половины третьего дня 24 октября на перекрестке ул. Сумская и пр. Независимости.
Водитель автомобиля BMW перед началом движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, сообщили патрульные.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля BMW патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Существенных осадков синоптики не обещают.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
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