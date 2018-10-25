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25.10.2018  08:59   

На Стекляшке столкнулись иномарки (ФОТО)

Авария произошла около половины третьего дня 24 октября на перекрестке ул. Сумская и пр. Независимости.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля BMW перед началом движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, сообщили патрульные.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля BMW патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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