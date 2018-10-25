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25.10.2018  09:41   

В харьковской промзоне женщина погорела на солях

Патрульные обнаружили два десятка пакетов с наркотическим веществом.


// Патрульная полиция

Днем 23 октября на улице Эстакадной полицейские обратили внимание на подозрительную женщину. Во время общения с гражданкой к патрульным подошел мужчина. На вопрос полицейских, имеют граждане при себе запрещенные вещества, те сообщили, что у них есть «соли».

Как выяснилось, у мужчины и женщины находилось около 19 полиэтиленовых свертков с веществом, похожим на наркотическое.

Для проведения соответствующих следственных действий и экспeртиз патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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