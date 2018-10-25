25.10.2018 09:41

В харьковской промзоне женщина погорела на солях

Патрульные обнаружили два десятка пакетов с наркотическим веществом.



// Патрульная полиция

Днем 23 октября на улице Эстакадной полицейские обратили внимание на подозрительную женщину. Во время общения с гражданкой к патрульным подошел мужчина. На вопрос полицейских, имеют граждане при себе запрещенные вещества, те сообщили, что у них есть «соли».



Как выяснилось, у мужчины и женщины находилось около 19 полиэтиленовых свертков с веществом, похожим на наркотическое.



Для проведения соответствующих следственных действий и экспeртиз патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.