На нерегулируемом перекрестке Новых Домов столкнулись две иномарки

Около 23:15 24 октября на перекрестке проспекта Петра Григоренко и Садового проезда произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet Aveo и Hyundai Accent.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Chevrolet Aveo на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении автомобилю Hyundai Accent, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.
От медицинской помощи участники ДТП отказались.
На водителя Chevrolet Aveo патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. Ее вину определит суд.
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