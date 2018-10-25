Главная Новости Криминал и происшествия На нерегулируемом перекрестке Новых Домов столкнулись две иномарки
25.10.2018  10:06   

На нерегулируемом перекрестке Новых Домов столкнулись две иномарки

Около 23:15 24 октября на перекрестке проспекта Петра Григоренко и Садового проезда произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet Aveo и Hyundai Accent.


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Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Chevrolet Aveo на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении автомобилю Hyundai Accent, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

От медицинской помощи участники ДТП отказались.

На водителя Chevrolet Aveo патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. Ее вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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