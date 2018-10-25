ДТП: неуступчивая дама на немце попала в полуночную аварию

Столкновение Volkswagen и Audi произошло на перекрестке улиц Кандаурова и Волонтерской.
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, 24.10.2018 около 23:55 патрульным поступило сообщение о ДТП без пострадавших на перекрестке ул. Кандаурова и ул. Волонтерской.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen T5 Transporter при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставила преимущество в движении автомобилю Audi, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
В результате ДТП из граждан никто не пострадал.
Патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП на водителя авто Volkswagen T5 Transporter.
В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.
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