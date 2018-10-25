25.10.2018 10:49

ДТП: неуступчивая дама на немце попала в полуночную аварию

Столкновение Volkswagen и Audi произошло на перекрестке улиц Кандаурова и Волонтерской.



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Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, 24.10.2018 около 23:55 патрульным поступило сообщение о ДТП без пострадавших на перекрестке ул. Кандаурова и ул. Волонтерской.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen T5 Transporter при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставила преимущество в движении автомобилю Audi, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП из граждан никто не пострадал.

Патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП на водителя авто Volkswagen T5 Transporter.

В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.