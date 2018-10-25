25.10.2018 11:16

Арсенал сданного оружия растет, становясь все более разнообразным (ФОТО)

На прошедшей неделе под Харьковом сданы десятки артснарядов и минометных мин.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Волчанском районе на прошлой неделе граждане сдали в отдел полиции 15 минометных мин и 70 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, а также 4 единицы охотничьих ружей, газовый револьвер и более десятка патронов.



Как рассказал старший инспектор по контролю за учетом оружия в сфере разрешительной системы Волчанского отдела полиции Игорь Зозуля, работники полиции также проводят проверки по выявлению фактов нарушения гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов.

В отношении одного правонарушителя составлен протокол по ст.191 Кодекса Украины об административном правонарушении.



Полиция напоминает гражданам, что не зарегистрированное оружие - это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев. Незаконное владение и хранение оружия предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Добровольная сдача огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, которые хранились без соответствующего разрешения, освобождает от уголовной ответственности.