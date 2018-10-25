25.10.2018 12:19

В пригороде Харькова поймали наркосбытчика (ФОТО)

К приезду копов он успел продать два пакетика травки.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, к правоохранителям поступила оперативная информация о том, что на территории района мужчина сбывает наркотические средства. По данному факту были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

По словам и.о. начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, в рамках данного уголовного производства правоохранителями был осуществлен ряд оперативных мероприятий, в результате которых была задокументирована преступная деятельность наркосбытчика. Мужчина продал два бумажных свертка с веществом растительного происхождения зеленого цвета с явным запахом конопли и получил за них деньги в размере 340 гривен.

Злоумышленник - 32-летний житель села Шелудьковка Змиевского района - задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.



Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.