25.10.2018 12:49

Поджог в ночи, или Как от сгоревшего внедорожника осталась филейная часть (ФОТО)

Внедорожник пылал в маленьком море топлива, угрожая поджечь соседние авто.



dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 25 октября в 3:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе четырехэтажного жилого дома на улице Сапожных, 49 в Харькове. Горел внедорожник Lexus LX 570.



К месту происшествия прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей в автомобиле горел моторный отсек и частично салон на площади около 4 кв.м. Вокруг него на площади 3 кв.м. горело разлитое топливо.

Высокая температура и открытое пламя повредило левую часть легковушки Hyundai Elantra, который стоял рядом, и угрожали его полному уничтожению.



Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. Они подали на тушение огня и защита легковушки 1 пенный и 1 водяной пожарные стволы. Локализация пожара состоялась в 03:34, ликвидация - в 4:19. В конце заднюю часть автомобиля Lexus и почти весь Hyundai спасен.



По предварительным данным причиной пожара является занос открытого источника зажигания извне.

Заинтерсовались этой историей правоохранительные органы.

Как информирует ГУ Нацполиции, 25 октября около 4:00 часов в полицию обратился 42-летний харьковчанин. Он сообщил, о возгорании своего автомобиля.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Полицейские предварительно выяснили, что возгорание иномарки произошло в результате поджога.



По данному факту следователем Холодногорского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Следственные действия продолжаются.

