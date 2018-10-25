«Мусорный» канабис пытался утилизировать водитель на Гоптовке

24 октября, при таможенном контроле автомобиля, который двигался из Украины в Россию, был обнаружен сверток с наркотиком.
Пассажир авто, гражданин Украины, скрывал его среди личных вещей, завернув в пакет для мусора.
При этом, во время устного декларирования водитель и пассажир авто, граждане Украины, заявили об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Существенных осадков синоптики не обещают.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
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