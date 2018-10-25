25.10.2018 12:56

«Мусорный» канабис пытался утилизировать водитель на Гоптовке

24 октября, при таможенном контроле автомобиля, который двигался из Украины в Россию, был обнаружен сверток с наркотиком.



://kh.sfs.gov.ua

Фото: наркотики в сусорном пакете

Пассажир авто, гражданин Украины, скрывал его среди личных вещей, завернув в пакет для мусора.

При этом, во время устного декларирования водитель и пассажир авто, граждане Украины, заявили об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.