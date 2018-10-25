Главная Новости Криминал и происшествия «Мусорный» канабис пытался утилизировать водитель на Гоптовке
25.10.2018  12:56   

«Мусорный» канабис пытался утилизировать водитель на Гоптовке

24 октября, при таможенном контроле автомобиля, который двигался из Украины в Россию, был обнаружен сверток с наркотиком.


://kh.sfs.gov.ua
Фото: наркотики в сусорном пакете

Пассажир авто, гражданин Украины, скрывал его среди личных вещей, завернув в пакет для мусора.

При этом, во время устного декларирования водитель и пассажир авто, граждане Украины, заявили об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   Гоптовка
 Тэги:  трава, гоптовка, харьков, наркотик, канабис
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.09 Криминал и происшествия Чрезвычайные ситуации и пожары за прошедшие сутки (ФОТО) 10.05 Криминал и происшествия Внимание! Предупреждение о пожарной опасности в Харьковской области 08.05 Общество В Харькове лесопарковые зоны обрабатывают от клещей  
 
 

Видео

ЕБРР объявил тендер на закупку троллейбусов для Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 