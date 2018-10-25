Суд вынес приговор хулигану, возомнившему себя Чингачгуком и чудом не убившему ребенка

Мужчина под хмельком, ночью час терроризировавший соседей, бросая топор в окна, получил 5 лет за решеткой.
Как сообщает Прокуратура Дергачевский районного суда области 28-летний мужчина признан виновным в хулиганстве с применением топора (ч. 4 ст. 296 УК Украины).
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленник уже имел судимость за хулиганство. Тогда ему назначили наказание с испытательным сроком, который на момент совершения преступления еще не истек. Поэтому до приговора мужчине присоединили неотбытое ранее наказание, осудив его к 5 годам за решеткой.
Напомним, что происшествие случилось в феврале 2018 года в поселке Южное Дергачевского района.
Нетрезвый местный житель около 11:00 ночи проходил мимо дома соседа, с которым давно конфликтовал.
Увидев в окне квартиры давнего «врага» свет, мужчина начал громко ругаться. На замечание жителей дома он не реагировал.
Однако на оскорблениях и брани осужденный не остановился. В хозяйственной постройке у дома он нашел топор и начал бить им автомобиль соседа. Затем дважды бросал топор в окно противника. Оружие едва не попало в 5-летнего ребенка, что тоже находился в квартире.
«Террор» длился около часа, остановился злоумышленник только после приезда полиции.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Существенных осадков синоптики не обещают.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
влажн.:
давл.:
ветер: