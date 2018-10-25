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25.10.2018  13:58   

Под Харьковом сбили пешехода: пострадавший в неотложке

ДТП произошло на трассе около семи часов вечера 24 октября.


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В селе Березовское Дергачевского района водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на пешехода, 38-летнего жителя поселка Старый Мерчик, сообщили в Нацполиции.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Всего за прошедшие сутки в Харькове и области произошло 75 ДТП. В результате аварий пострадали 8 человек, 3 человека погибли.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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