Под Харьковом сбили пешехода: пострадавший в неотложке

ДТП произошло на трассе около семи часов вечера 24 октября.
В селе Березовское Дергачевского района водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на пешехода, 38-летнего жителя поселка Старый Мерчик, сообщили в Нацполиции.
Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.
Всего за прошедшие сутки в Харькове и области произошло 75 ДТП. В результате аварий пострадали 8 человек, 3 человека погибли.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Существенных осадков синоптики не обещают.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
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