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25.10.2018  14:41   

Бэби-бум в Харьковском СИЗО (ФОТО)

В кинологическом питомнике родились сразу три будущих ищейки.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 24 октября 2018 года кинологи Харьковского следственного изолятора впервые продемонстрировала молодое пополнение.

Три щенка бельгийской овчарки «малинуа» родились в условиях питомника служебных собак. 

Молодое пополнение планируется тренировать в качестве розыскных служебных собак. 

Указанная порода собак успешно зарекомендовала себя в служебной деятельности, благодаря своим качествам и способностям. 

«Малинуа» является приоритетной породой в дальнейшей деятельности питомника. 

Неоднократно бельгийские овчарки Харьковского СИЗО занимали призовые места на различных соревнованиях.

Начальник учреждения Евгений Бартощак отметил, что условия для деятельности питомника в учреждении улучшаться каждый год, а результаты работы кинологической службы направлены на обеспечение надежной охраны и действий в чрезвычайных условиях.

Тэги:  кинологи, три щенка-ищейки, харьков
 
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