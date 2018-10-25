Бэби-бум в Харьковском СИЗО (ФОТО)

В кинологическом питомнике родились сразу три будущих ищейки.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 24 октября 2018 года кинологи Харьковского следственного изолятора впервые продемонстрировала молодое пополнение.
Три щенка бельгийской овчарки «малинуа» родились в условиях питомника служебных собак.
Молодое пополнение планируется тренировать в качестве розыскных служебных собак.
Указанная порода собак успешно зарекомендовала себя в служебной деятельности, благодаря своим качествам и способностям.
«Малинуа» является приоритетной породой в дальнейшей деятельности питомника.
Неоднократно бельгийские овчарки Харьковского СИЗО занимали призовые места на различных соревнованиях.
Начальник учреждения Евгений Бартощак отметил, что условия для деятельности питомника в учреждении улучшаться каждый год, а результаты работы кинологической службы направлены на обеспечение надежной охраны и действий в чрезвычайных условиях.
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