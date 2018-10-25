Парень не справился с мотоциклом и попал в реанимацию

Авария произошла около двух часов ночи в селе Хрестище Красноградского района.
27-летний водитель мотоцикла МТ не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП мужчина с многочисленными переломами и ушибами в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение реанимации Красноградской районной больницы.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Всего за прошедшие сутки в Харькове и области произошло 75 ДТП. В результате аварий пострадали 8 человек, 3 человека погибли.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Существенных осадков синоптики не обещают.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
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