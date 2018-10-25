25.10.2018 15:01

Парень не справился с мотоциклом и попал в реанимацию

Авария произошла около двух часов ночи в селе Хрестище Красноградского района.



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27-летний водитель мотоцикла МТ не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП мужчина с многочисленными переломами и ушибами в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение реанимации Красноградской районной больницы.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.



Всего за прошедшие сутки в Харькове и области произошло 75 ДТП. В результате аварий пострадали 8 человек, 3 человека погибли.