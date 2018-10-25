25.10.2018 15:19

Рейдерские войны под Харьковом (ВИДЕО)

Сельхозпредприятия «Фермер-Агро», «Щедрые поля Слобожанщины» и «Добрый господарь» обвиняют друг друга в захвате.



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Неданий конфликт под Харьковом в Занках - лишь маленькая толика рейдерских трений. Например, как сообщает Верховенство права, набирает обороты конфликт, имевший место в Харьковской области между фермерскими хозяйствами "Фермер-Агро" и "Щедрые поля Слобожанщины", с одной стороны, и ООО "Добрый господарь", с другой. Обе стороны обвиняют друг друга в рейдерском захвате, использовании связей и угрозах. В дело вынуждена была вмешаться полиция.



Руководство "Фермер-Агро" обвиняет "Доброго господаря" в том, что те решили использовать в своих целях коррупционные связи в судах Харьковской области и Минюсте, привлекая при этом поддержку политиков, таких, например, как Михаил Добкин. В свою очередь руководитель "Доброго господаря" обвиняет "Фермер-Агро" в рейдерстве и угрозах. Есть мнение и другой стороны Мы уже описывали мнение одной стороны (http://verhovenstvo.com/view/15381), теперь рассмотрим ситуацию с другой стороны.



Ожидая новый урожай, фермеры надлежащим образом выполняли свои хозяйственные и договорные обязательства, в том числе перед гражданами - собственниками земли, своевременно декларировали и платили все налоги и сборы, связанные с землепользованием и ведением с / х деятельности. Более того - фермеры даже провели посев озимой пшеницы под урожай 2019 года. Однако никто не ожидал, что за тем, как подрастает урожай, наблюдает и новый директор "Доброго господаря" – адвокат Анна Каминская.



Оказалось, что как раз перед сбором урожая, а именно 14 сентября 2018 была отменена регистрация договоров аренды между крестьянами и "Фермер - Агро" и "Щедрые Ланы Слобожанщины". Не признаются недействительными договоры аренды, не объясняется, почему более года "Добрый господар" ни землю обрабатывал, ни хотел узнать, что происходит на якобы его земле. За несколько дней до начала сбора урожая делает так, чтобы фактически земля как будто вернулась в пользование к бывшему арендатору - "Доброму господарю". По мнению представителей фермеров, жалоба на решение Государственного регистратора была подана с нарушением всех возможных сроков, но Минюст эту жалобу удовлетворил.

Дело не только в сроках рассмотрения жалобы, но в самой ее сути. Вот лишь некоторые из нюансов, которые, по мнению представителей "Фермер-Агро" и "Щедрые Ланы Слобожанщины", полностью проигнорировал Минюст:

- с октября 2017 ООО "СП Добрый господар" находилось в судебных процессах по этим регистрационным делам с десятком исков;

- при наличии решения Харьковского районного суда Харьковской области по делу № 635/6733/17 запрета всем государственным регистраторам проведения любых регистрационных действий, связанных с государственной регистрацией прав и упразднение регистрационных действий в Государственном реестре прав по участкам ООО "Фермер -Агро "- Минюст проигнорировал решение суда.

- директор ООО "СП Добрый господарь" Анна Каминская 29 марта 2018 для наиболее эффективного и удобного использования земельных участков, с целью недопущения нарушений севооборота, которые сложились на предприятиях, подписала с ООО "Фермер - Агро» договор обмена арендованными земельными участками. Это указывает на отсутствие претензий на март 2018 права аренды и тем более на урожай ООО "Фермер-Агро";

- Минюст проигнорировал доводы ООО "Фермер-Агро" о том, что директор ООО "СП Добрый госоподарь" действовал в рамках закона при расторжении договоров аренды с пайщиками в апреле 2017 года и что договоры аренды с этими же пайщиками ООО "Фермер-Агро "заключало уже только осенью 2017 года, а засевали весной 2018 года.

- Минюст вышел за пределы срока рассмотрения жалобы и принял решение за их пределами, после отзыва жалобы ООО "СП Хороший хозяин" по дополнительной жалобе от учредителя, не является субъектом подачи жалобы.



В "Фермер-Агро" и "Ланах" подали иск в Харьковский окружной административный суд с требованием отменить приказ Министерства юстиции Украины № 2965/5 от 14 сентября 2018 года. И первое заседание в ХОАС произошло лишь 18 октября 2018, а до этого времени произошло немало событий. Так, представители "Фермер-Агро" и Щедрые поля Слобожанщины" обвиняют СБУ в заказном деле против них.



Антирейдерский штаб при Харьковской ОГА, который, конечно, увидел признаки рейдерского захвата и на заседании от 25 сентября 2018 порекомендовал пострадавшим фермерам обратиться в суд по вопросу восстановления своих нарушенных прав. Поэтому именно с целью недопущения нарушения законных прав крестьян и для сохранения урожая и посевов ООО "Фермер-Агро" и ООО "Щедрые поля Слобожанщины" обратились в Хозяйственный суд Харьковской области с заявлением об обеспечении иска, которая и была удовлетворена постановлением от 12 октября 2018 г.



Судью, который вынес это решение, сразу признали едва ли не главным земельным рейдером области, а против него началась грязная информационная кампания. Фермеры просили суд о нижеследующем: наложить арест на посевы (несобранный урожай) сельскохозяйственных культур, расположенные на земельных участках на территории Картамышского сельсовета площадью 1.049,96 га. Из которых 174 га - урожай подсолнечника 2018 года, 861 га посевы озимой пшеницы под урожай 2019 и передать его на хранение ООО "Фермер-Агро" с правом изъятия (сбор) созревшего урожая подсолнечника с помощью собственной или привлеченной специализированной техники. Чтобы в дальнейшем хранить собранный урожай в выбранном месте хранения.



Одновременно суд запретил ООО "Сельскохозяйственное предприятие Добрый господарь" и (или) ООО "СХП Добрый господарь" проводить любые сельскохозяйственные работы на земельных участках, расположенных на территории Картамышского сельсовета, в том числе, по сбору урожая сельскохозяйственных культур общей площадью 1.049 96 га. Из которых - подсолнечника урожая 2018 площадью 174 га, озимой пшеницы урожая 2019 (с учетом периода ротации) площадью 861 га; запретить ООО "Сельскохозяйственное предприятие Добрый хозяин" проводить любые сельскохозяйственные работы, в том числе по сбору урожая подсолнечника 2018 года, на земельных участках, расположенных на территории Картамышского сельсовета общей площадью 226 га.



Однако в этот же день директор Общества с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие Добрый господарь" Анна Каминская якобы препятствовала представителям ООО "Фермер-Агро" получить решение суда. Потом даже начала ругаться, угрожать. Видео с записью действий Каминской планируют передать Дисциплинарно-квалификационной комиссии адвокатуры.



Утром 13 октября 2018 Анна Каминская прибыла на поле в селе Картамыш Первомайского района Харьковской области в сопровождении восьми автомобилей с днепропетровскими номерами. Цель "гостей" - рейдерский захват урожая подсолнечника, который принадлежит ООО "Фермер-Агро" и ООО "Щедрые поля Слобожанщины". Представители "Фермер-Агро" и "Щедрые поля Слобожанщины" заявляют, что люди, которые вышли из этих автомобилей, начали вести себя агрессивно, возникла реальная угроза уничтожения техники, по которому собирать урожай. В конце концов на место происшествия приехала полиция.



Анна Каминская заявила о преступлении, якобы неизвестный похищает ее урожай, а техника, которая приехала собирать этот урожай – это вообще "комбайны с ДНР". Анна Каминская сообщила о нарушениях в ходе исполнительного производства по решению Хозяйственного суда. По ее словам, на земельных участка нет опознавательных знаков - где какой участок и какого размера за кадастровыми номерами.



Между тем, по словам представителей "Фермер-Агро" и "Щедрые Ланы Слобожанщины", полиция и СБУ начали проверять заявление о комбайнах из "ДНР". Хотя правоохранителям показывались все документы на комбайны и машины, даже указывался продавец, у которого эта техника покупалась. Тем не менее, комбайны были задержаны на время, а урожай никто так и не начал собирать. После того, как комбайны были задержаны, было подано ходатайство прокурора в суд о наложении ареста на комбайны, но суд принял решение, и вернул комбайны владельцу. Однако сбор урожая был приостановлен только для фермеров.



16 октября ООО "Фермер Агро" и ООО "Щедрые поля Слобожанщины" обратились к госиполнителям. И на основании постановления суда было открыто исполнительное производство по решению Хозяйственного суда Харьковской области, и эти общества приступили к уборке урожая с привлечением работника ДВС, специалиста-агронома.



И что самое интересное, при исполнении решения суда было выявлено отсутствие части урожая на определенных участках, о чем было написано заявление в правоохранительные органы. Это было обнаружено агрономом ООО "Фермер Агро".



Как видим, обе стороны предъявляют друг другу схожие претензии. Скорее всего, точку в споре поставят суды.