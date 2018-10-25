Удары по голове и отсроченная смерть матери от рук сына-преступника

Женщина после избиения отказалась от госпитализации и умерла через несколько часов.
Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда Харькова.
14 октября 2017, в первой половине дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сын в спальне, внезапно поссорился со своей матерью.
В ходе корнфликта, разозлившись на мать, несколько раз кулаками не менее четырех раз ударил ее в лицо, по голове слева и по затылку.
Женшины, боясь сына ушла и скрывалась у своей знакомой, куда прибыли по вызову последней и прибыли медики.
Но мать правонарушителя отказалась от госпитализации.
В тот же день, вечером, чувствуя сильную головную боль, она вернулась к себе домой.
Но утром 15 октября 2017 года она была найдена мертвой в спальне, скончавшись из-за травмы головы.
На суде обвиняемый вину признал полностью, раскаивается, но объяснить, почему это сделал не может.
В день, когда произошли эти события, он принял несколько бутылок пива, был фактически трезв.
Суд приговорил его к семи годам лишения свободы по статье 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
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