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25.10.2018  15:49   

Удары по голове и отсроченная смерть матери от рук сына-преступника

Женщина после избиения отказалась от госпитализации и умерла через несколько часов.


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Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда Харькова.

 14 октября 2017, в первой половине дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сын в спальне, внезапно поссорился со своей матерью. 

В ходе корнфликта, разозлившись на мать, несколько раз кулаками не менее четырех раз ударил ее в лицо, по голове слева и по затылку.

Женшины, боясь сына ушла и скрывалась у своей знакомой, куда прибыли по вызову последней и прибыли медики. 

Но мать правонарушителя  отказалась от госпитализации.

В тот же день, вечером, чувствуя сильную головную боль, она вернулась к себе домой.

Но утром 15 октября 2017 года она была найдена мертвой в спальне, скончавшись из-за травмы головы.

 На суде  обвиняемый вину признал полностью, раскаивается, но объяснить, почему это сделал не может. 

В день, когда произошли эти события, он принял несколько бутылок пива, был фактически трезв. 

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы по статье 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Источник:   Единый государственный реестр судебных решений
 Тэги:  забил до смерти мать, харьков
 
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