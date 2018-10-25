В Харькове налоговая милиция прекратила деятельность подпольной АЗС (ФОТО)

Стремительный рост стоимости топлива вызвал всплеск преступной активности в регионе
Работники налоговой милиции Харьковщины в рамках операции «Акциз-2018», во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства в сфере производства и реализации нефтепродуктов, 23.10.2018 года пресекли незаконную деятельность АЗС и изъяли крупную партию горючего.
Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк.
36-летний харьковчанин продавал дизельное топливо и бензин в одном из районов города. Мини-заправка состояла из двух колонок и емкостей для хранения горюче-смазочных материалов.
Однако, налаживая мини бизнес, мужчина не позаботился о наличии ни государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, ни лицензии на право осуществления торговли подакцизными товарами.
«По данному факту работниками налоговой милиции составлен протокол об административном п равопорушення по ч. 1 ст. 164 КУоАП, - рассказывает Дмитрий Сердюк, - из незаконного оборота изъято 38,4 тонны дизельного топлива и 19 тонн бензина марки А-95 общей стоимостью почти 2 млн. гривен, а также оборудования на сумму 560 тыс. гривен ».
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