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25.10.2018  18:15   

В Полтавской области в результате ДТП погибла семья харьковчан

По предварительным данным, легковушка столкнулась с фурой, из-за удара автомобиль превратился в груду металла.


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В Полтавской области в результате ДТП погибла семья из харькова. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел вчера около 13:30 на 149-м километре трассы Харьков - Киев. По предварительным данным, ВАЗ под управление 47-летнего мужчины попал под колеса грузовика DAF. В результате удара легковушка превратилась в груду металла, а находящиеся в салоне супруги погибли. За рулем фуры находился 36-летний житель Донецка. Следователи открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД, которое привело к гибели людей"). Все обстоятельства аварии устанавливает полиция.

Фото: ГУНП в Полтавской области

Источник:   Ньюсрум
 Тэги:  дтп, авария, харьков, полтава, трагедия, жертва
 
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