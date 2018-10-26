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26.10.2018  09:40   

Водитель, который сбил двух пешеходов и сбежал, отправится за решетку до суда

По ходатайству прокуратуры Купянский горрайонный суд области избрал для мужчины, подозреваемого в совершении смертельного ДТП (ч. 2 ст. 286 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.


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Авария произошла 20 октября этого года в с. Глушковка Купянского района. Водитель автомобиля Оpel сбил двух человек, переходивших дорогу. При этом мужчина, не останавливаясь, уехал с места происшествия.
 
В результате аварии оба пешехода получили многочисленные повреждение. От полученных травм 41-летний мужчина на следующий день скончался в больнице; 34-летняя женщина с тяжелыми телесными повреждениями до сих пор находится на лечении.
 
Подозреваемого задержали через 2 дня после ДТП. Им оказался 36-летний местный житель, который, по предварительным данным, зарабатывал на жизнь таксировкой. Мужчина отрицал свою причастность к аварии, спрятал машину и настаивал, что автомобиль у него угнали. Однако в настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, подтверждающих его участие в дорожном происшествии.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия. Назначен ряд экспертиз, по результатам проведения которых, будет решен вопрос о возможности внесения данных в Едрей об оставлении пострадавших в опасности (ст. 135 УК Украины).

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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