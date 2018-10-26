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26.10.2018  09:56   

Возле Южного вокзала сбили пешехода

Около восьми часов вечера 25 октября на Привокзальной площади, 1 произошло ДТП с пострадавшим.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Mazdа совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Пострадавшего пешехода (мужчину) медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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