Возле Южного вокзала сбили пешехода

Около восьми часов вечера 25 октября на Привокзальной площади, 1 произошло ДТП с пострадавшим.
Водитель автомобиля Mazdа совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Пострадавшего пешехода (мужчину) медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
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