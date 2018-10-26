Возле Южного вокзала сбили пешехода

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Гороскоп по знакам Зодиака на 26 октября Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Главное – собрав волю в кулак, преодолеть свою лень и пассивность.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 26 октября В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.