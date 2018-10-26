26.10.2018 10:10

Крупный пожар на производстве под Харьковом: один рабочий погиб, двое в больнице, полиция начала расследование (ФОТО)

Вечером 25 октября возник пожар в железобетонном цехе по металлообработке одного из частных предприятий села Хроли Харьковского района.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре спасатели получили в 17:05. На момент прибытия пожарных огонь охватил около 1000 кв.м. утеплителя стен и крыши. Общая площадь цеха составляла более 2500 кв.м, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекли 52 спасателей и 12 единиц спецтехники.



Разведка пожара установила наличие людей внутри горящего производственного помещения. Они не могли самостоятельно покинуть его, потому что пути эвакуации были отрезаны огнем и дымом. На спасение немедленно отправились 5 звеньев газодымозащитников, которые нашли в дыму 6 работников и немедленно вынесли их на свежий воздух. Все они получили отравление угарным газом и были доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Впоследствии четверо из пострадавших от госпитализации отказались.

Два работника 35 и 37 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы. Один из пострадавших в ожоговом центре, в реанимации, с сильным ожогом дыхательных путей. Состояние стабильно тяжелое, сообщили в пресс-служб горсовета.



В результате пожара погиб 49-летний сварщик предприятия.



Пожар локализован в 18:10 и полностью ликвидировали в 21:35.



Правоохранители выясняют обстоятельства пожара на предприятии. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, сообщили в Нацполиции.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений.