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26.10.2018  13:49   

Прокуратура просит помощи в борьбе с опасными для людей автозаправками

Правоохранительные органы стремятся выявить нарушителей законодательства, которые угрожают здоровью харьковчан.


ubr.ua

Как сообщает Прокуратура, в течение 2018 руководством ведомства, в том числе с использованием координационных полномочий, принимались меры с целью выявления и расследования уголовных правонарушений, связанных с деятельностью на территории региона нелегальных АЗС и АГЗП, работа которых создает угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку  они размещаются в неустановленных местах в непосредственной близости от жилых и общественных зданий, без наличия необходимых разрешительных документов.

 В настоящее время эта работа продолжается.

С учетом изложенного, в случае наличия у общественности достоверной информации по вышеуказанным вопросам, просим предоставлять соответствующие обращения (с соблюдением требований ст. 5 Закона Украины «Об обращениях граждан», а именно с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, места  проживания, обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты) на электронный почтовый адрес для обращения граждан по электронной формой по ссылке.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, опасные автозаправки, харьков
 
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