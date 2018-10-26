Прокуратура просит помощи в борьбе с опасными для людей автозаправками

Правоохранительные органы стремятся выявить нарушителей законодательства, которые угрожают здоровью харьковчан.
Как сообщает Прокуратура, в течение 2018 руководством ведомства, в том числе с использованием координационных полномочий, принимались меры с целью выявления и расследования уголовных правонарушений, связанных с деятельностью на территории региона нелегальных АЗС и АГЗП, работа которых создает угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку они размещаются в неустановленных местах в непосредственной близости от жилых и общественных зданий, без наличия необходимых разрешительных документов.
В настоящее время эта работа продолжается.
С учетом изложенного, в случае наличия у общественности достоверной информации по вышеуказанным вопросам, просим предоставлять соответствующие обращения (с соблюдением требований ст. 5 Закона Украины «Об обращениях граждан», а именно с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, места проживания, обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты) на электронный почтовый адрес для обращения граждан по электронной формой по ссылке.
Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Главное – собрав волю в кулак, преодолеть свою лень и пассивность.
Теплая погода без существенных осадков ожидается в Харькове 27 и 28 октября.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
влажн.:
давл.:
ветер: