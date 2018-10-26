26.10.2018 13:49

Прокуратура просит помощи в борьбе с опасными для людей автозаправками

Правоохранительные органы стремятся выявить нарушителей законодательства, которые угрожают здоровью харьковчан.



ubr.ua

Как сообщает Прокуратура, в течение 2018 руководством ведомства, в том числе с использованием координационных полномочий, принимались меры с целью выявления и расследования уголовных правонарушений, связанных с деятельностью на территории региона нелегальных АЗС и АГЗП, работа которых создает угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку они размещаются в неустановленных местах в непосредственной близости от жилых и общественных зданий, без наличия необходимых разрешительных документов.

В настоящее время эта работа продолжается.

С учетом изложенного, в случае наличия у общественности достоверной информации по вышеуказанным вопросам, просим предоставлять соответствующие обращения (с соблюдением требований ст. 5 Закона Украины «Об обращениях граждан», а именно с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, места проживания, обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты) на электронный почтовый адрес для обращения граждан по электронной формой по ссылке.