Главная Новости Криминал и происшествия ДТП в Жихаре: грузовик врезался в столб, а копейка – в остановку (ФОТО)
26.10.2018  13:26   

ДТП в Жихаре: грузовик врезался в столб, а копейка – в остановку (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.


// Трэш Харьков

25 октяьря около половины девятого вечера на Мерефянский шоссе столкнулись автомобили ВАЗ 2101 и ГАЗ.

Как установили патрульные, водитель автомобиля ГАЗ не выбрал безопасную скорость движения и, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2101.

После столкновение грузовик врезался в столб наружного освещения, а «копейку» отбросило на остановку общественного транспорта. В результате ДТП никто не пострадал.

Водители прошли освидетельствование на состояние опьянения в учреждении здравоохранения.

В дальнейшем все материалы ДТП с выводами будут переданы на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.10 Криминал и происшествия На Окружной газель врезалась в КамАЗ, который остановился перед пешеходным переходом (ВИДЕО) 26.10 Криминал и происшествия Возле Южного вокзала сбили пешехода 25.10 Криминал и происшествия В Полтавской области в результате ДТП погибла семья харьковчан
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием на "Коммунаре"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 