26.10.2018 13:26

ДТП в Жихаре: грузовик врезался в столб, а копейка – в остановку (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



// Трэш Харьков

25 октяьря около половины девятого вечера на Мерефянский шоссе столкнулись автомобили ВАЗ 2101 и ГАЗ.



Как установили патрульные, водитель автомобиля ГАЗ не выбрал безопасную скорость движения и, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2101.

После столкновение грузовик врезался в столб наружного освещения, а «копейку» отбросило на остановку общественного транспорта. В результате ДТП никто не пострадал.



Водители прошли освидетельствование на состояние опьянения в учреждении здравоохранения.



В дальнейшем все материалы ДТП с выводами будут переданы на рассмотрение суда.