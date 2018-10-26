ДТП в Жихаре: грузовик врезался в столб, а копейка – в остановку (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
25 октяьря около половины девятого вечера на Мерефянский шоссе столкнулись автомобили ВАЗ 2101 и ГАЗ.
Как установили патрульные, водитель автомобиля ГАЗ не выбрал безопасную скорость движения и, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2101.
После столкновение грузовик врезался в столб наружного освещения, а «копейку» отбросило на остановку общественного транспорта. В результате ДТП никто не пострадал.
Водители прошли освидетельствование на состояние опьянения в учреждении здравоохранения.
В дальнейшем все материалы ДТП с выводами будут переданы на рассмотрение суда.
Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Главное – собрав волю в кулак, преодолеть свою лень и пассивность.
Теплая погода без существенных осадков ожидается в Харькове 27 и 28 октября.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
влажн.:
давл.:
ветер: