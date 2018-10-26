В харьковской женской колонии осужденным напомнили, как входить и тушить горящую избу (ФОТО)

В Качановской колонии № 54 проведены учения по пожарной безопасности.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 25 октября 2018 в Качановской исправительной колонии № 54 были проведены занятия по пожарной безопасности с осужденными.
Во время занятий начальник ведомственной пожарной команды научил осужденных пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Всем присутствующим было разъяснено, какие виды огнетушителей существуют и в каких случаях их использовать.
Осужденные женщины были ознакомлены с правилами пожарной личной безопасности во время участия возникновения пожара.
Заместитель начальника учреждения Сергей Квашин отметил, что благодаря проведению подобных мероприятий повышается уровень осведомленности осужденных, что, в свою очередь, влияет на своевременность реагирования при возникновении пожара.
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