На Окружной газель врезалась в КамАЗ, который остановился перед пешеходным переходом (ВИДЕО)

Столкновение произошло около половины одиннадцатого утра 26 октября на Окружной дороге в Индустриальном районе города.
Участниками ДТП стали автомобили КамАЗ и ГАЗ, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель «газели» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с КамАЗом.
От медицинской помощи участники ДТП отказались.
На водителя автомобиля ГАЗ полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.
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