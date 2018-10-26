26.10.2018 14:57

На Окружной газель врезалась в КамАЗ, который остановился перед пешеходным переходом (ВИДЕО)

Столкновение произошло около половины одиннадцатого утра 26 октября на Окружной дороге в Индустриальном районе города.



// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили КамАЗ и ГАЗ, сообщили в патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель «газели» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с КамАЗом.



От медицинской помощи участники ДТП отказались.

На водителя автомобиля ГАЗ полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.