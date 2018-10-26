26.10.2018 15:18

Приключения угонщицы: увидела, угнала, угодила в канаву и попалась копам (ФОТО)

Женщина внезапно решила угнать автомобиль.



gloss.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в дежурную часть с заявлением об исчезновении «Газели» обратилась владелица машины - 43-летняя жительница поселка Малая Рогань.



Полицейские провели розыскные мероприятия и оперативно вышли на след правонарушителя. Ею оказалась 36-летняя харьковчанка.



Женщина рассказала, что увидела на одной из улиц незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания и решила покататься.

Во время движения она не справилась с управлением и съехала в канаву.

Злоумышленница пыталась скрыться с места происшествия, но была задержана сотрудниками полиции.

Изъятый ​​автомобиль полицейские уже передали владельцу.

Задержали злоумышленницу работники Липецкого отдела полиции. на Харьковщине женщина пыталась угнать автомобиль



По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.