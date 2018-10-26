Приключения угонщицы: увидела, угнала, угодила в канаву и попалась копам (ФОТО)

Женщина внезапно решила угнать автомобиль.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в дежурную часть с заявлением об исчезновении «Газели» обратилась владелица машины - 43-летняя жительница поселка Малая Рогань.
Полицейские провели розыскные мероприятия и оперативно вышли на след правонарушителя. Ею оказалась 36-летняя харьковчанка.
Женщина рассказала, что увидела на одной из улиц незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания и решила покататься.
Во время движения она не справилась с управлением и съехала в канаву.
Злоумышленница пыталась скрыться с места происшествия, но была задержана сотрудниками полиции.
Изъятый автомобиль полицейские уже передали владельцу.
Задержали злоумышленницу работники Липецкого отдела полиции. на Харьковщине женщина пыталась угнать автомобиль
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
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