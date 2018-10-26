Главная Новости Криминал и происшествия Приключения угонщицы: увидела, угнала, угодила в канаву и попалась копам (ФОТО)
26.10.2018  15:18   

Приключения угонщицы: увидела, угнала, угодила в канаву и попалась копам (ФОТО)

Женщина внезапно решила угнать автомобиль.


gloss.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в дежурную часть с заявлением об исчезновении «Газели» обратилась владелица машины - 43-летняя жительница поселка Малая Рогань.

Полицейские провели розыскные мероприятия и оперативно вышли на след правонарушителя. Ею оказалась 36-летняя харьковчанка.

Женщина рассказала, что увидела на одной из улиц незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания и решила покататься.

Во время движения она не справилась с управлением и съехала в канаву.

Злоумышленница пыталась скрыться с места происшествия, но была задержана сотрудниками полиции.

Изъятый ​​автомобиль полицейские уже передали владельцу.

Задержали злоумышленницу работники Липецкого отдела полиции. на Харьковщине женщина пыталась угнать автомобиль

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  угнала газель, харьков, попала в канаву и к копам
 
Версия для печати
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием на "Коммунаре"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 