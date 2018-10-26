Под Харьковом на рассвете мужчина выбросился из окна

Самоубийца, оставив записку, шагнул из окна на девятом этаже.
Как сообщает NewsRoom, мужчина покончил с собой, выбросившись из окна в поселке Краснопавловка.
Трагедия произошла 25 октября около 07:25.
По данным силовиков, погибший выбросился из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.
Правоохранители сообщили о случившемся родственникам погибшего. С места происшествия была изъята предсмертная записка.
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