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26.10.2018  15:49   

Под Харьковом на рассвете мужчина выбросился из окна

Самоубийца, оставив записку, шагнул из окна на девятом этаже.


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Как сообщает NewsRoom, мужчина покончил с собой, выбросившись из окна в поселке Краснопавловка.

Трагедия  произошла 25 октября около 07:25.

По данным силовиков, погибший выбросился из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.

Правоохранители сообщили о случившемся родственникам погибшего. С места происшествия была изъята предсмертная записка.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

Источник:   NR
 Тэги:  самоубийство, харьков, мужчина, краснопавловка
 
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